Antalya'da iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine yeni düzenleme - Son Dakika

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle olağanüstü görüşme gerçekleştirdi.

Kentteki hal, eczane, market, büfe ve benzeri yerlerin dışında kalan iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri bugünden geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Daha önceki düzenlemenin dışında kalan perakende gıda satışı yapan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri gibi) işletmeler ile perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin de hafta içi ve hafta sonlarında 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Toplantıda şu kararlar alındı:

"Perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi ve benzeri diğer işletmelerin, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olması kararlaştırıldı. Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hafta içi 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına, toptan satış ve mal dağıtımı yapan iş yerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan iş yerlerinin, Kovid-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirlenmesine, açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verildi."

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 lira ile 392 lira idari para cezalarının uygulanacağı, alınan tedbirlere uyulmaması halinde "2 aydan 1 yıla kadar hapis" cezası hükmünün bulunduğu bildirildi.