Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika

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Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
6 saat önce
Antalya'da spor salonu inşaatının şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı iki konteyner zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Antalya'da spor salonu inşaatının şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı iki konteyner zarar gördü.
Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Merkez Cimnastik Salonu inşaatının şantiyesinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.
Elektrik aksamındaki kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin edilen yangında işçilerin eşyaları küle döndü.
Yangının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.
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