Antalya'da İSDEM faaliyete başladı - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş'in koordinasyonlarıyla kurulan İSDEM'in 112 Acil Yardım Çağrı Merkezinde 7 gün 24 saat hizmet vereceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca oluşturulan yazılımla ihbar hattına gelen her türlü çağrının İSDEM üzerinden mahalle denetim ekiplerine ulaştırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalle Denetim ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetim ve kolluk birimleri personellerinden, okul müdürleri ve öğretmenlerden, din görevlilerinden, muhtar ve azalarından, apartman ve site yöneticileri temsilcilerinden olmak üzere en az beş, en fazla on bir kişiden oluşmaktadır. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kamu kurum ve kuruluşlar, özel işletmeler, tedbirlere aykırı toplu eğlence etkinlikleri (düğün, asker uğurlama, piknik) düzenleyenler, koronavirüs tanısıyla evde tedavi ve izolasyon kararına riayet etmeyerek halk sağlığını tehlikeye atan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebileceklerdir."

İhbarın gerçekliğine göre ihbar edilenin önce uyarı cezası, ikinci ihbarda idari para cezası, tedbirlere uymama konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin adli işlemler uygulanacağı belirtildi.