Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polisi aradı
Antalya'da bir işletmeci, 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırıldığını anlayıp polisi arayan turistler ödediği fazla parayı geri alırken, ekipler turistleri kandırmaya çalışan işletmeciye de uyarıda bulundu.
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17.07.2024 11:24:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polisi aradı - Son Dakika
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