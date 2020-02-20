Antalya'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Antalya'daki işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Antalya'daki işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın "Gıda Denetimi Seferberliği" çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerde 260 denetçi, süt ve süt ürünlerinden, et ve et ürünlerine, unlu mamüllere kadar farklı gıda gruplarında denetimler yapılıyor.

Muratpaşa ilçesindeki bir un ve unlu mamül üretimi yapan işletmeyi denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Funda Ayar Şensoy başkanlığındaki ekip, hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti, yaş pastadan numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Şensoy, AA muhabirine, 2019'un Kasım ayında da denetim seferberliği yapıldığını, bir hafta boyunca başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kriterlere uymayan işletmelere ceza uygulanıyor

Denetimlerin şubatta da bir hafta boyunca süreceğini aktaran Şensoy, "Muratpaşa'da 6 bine yakın işletmemiz var, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Turizmin başkenti olmamız nedeniyle çok daha hassasiyet gösteriyoruz. Eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde iki ay boyunca otelleri denetliyoruz. Sahillerde midye denetimlerini sık yapıyoruz." diye konuştu.

Kontrollerde ürün grubuna göre uyulması gereken kriterleri, üretiminden paketlenmesine, saklama koşullarına ve dağıtımına kadar her aşamasını kontrol ettiklerini vurgulayan Şensoy, ilgili kriterlere uymayan işletmelere verilen cezaların 5 bin liradan başladığını bildirdi.

Şensoy, vatandaşın her zaman Alo 174 hattına açık adres belirterek, sıkıntı yaşadıkları, şüphe duydukları işletmeleri ihbar edebileceğini dile getirdi.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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