Antalya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Merkez Hacı Adem Kozan Cami önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabında cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri daha sonra ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile tekbir getirerek slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan AGD Serik İlçe temsilcisi Bilal Tunç, Filistinlilerin İsrail'in günlerdir süren saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'yı savunmak için yaralandığını, şehit düştüğünü söyledi.

İsrail'in küstah davranışının kaynağını batıdan aldığı cesaretten kaynaklandığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İsrailliler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler, ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir."

Grup konuşmaların ardından dağıldı.