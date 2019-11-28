Son Dakika Haberleri: Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular
Son Dakika Güncel Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular - Son Dakika

Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatrosunda işlerine son verilen 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını söyledi.

Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatrosunda işlerine son verilen 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını söyledi.

Böcek, belediye hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, tiyatro ile aldıkları kararlar sonrasında, basında ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan açıklamalar, yanlış bilgilendirmeler yapıldığını savundu.


Siyasi hayatı boyunca hiçbir zaman kişisel düşünceler ya da siyasi nedenlerle karar almadığını belirten Böcek, şöyle konuştu:


"Antalya Şehir Tiyatrolarının son üç yılda 7 milyon liraya yakın bir bütçesi olmasına rağmen, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece iki yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük. Son günlerde yaptıkları eylemler, sosyal medyada paylaştıkları videolar ve açıklamalarıyla halkı yanlış yönlendiren tiyatromuzda çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin de yasal olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Çünkü bu arkadaşların, işe girişleri geçmiş dönemde saat ücretli olarak yapılmıştır."

İşten çıkarıldığı yönünde haberler çıkan eski sanat yönetmeninin de şehir tiyatrolarında sözleşmeli sanatçı olarak görevine devam ettiğini dile getiren Böcek, "4 Aralık'ta seçkin jürimiz, şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçecekler. Antalya'da bugüne kadar bu nitelikte seçici bir kurul oluşturulmamıştı. Seçmelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuvar mezunu olan herkesin, 3 Aralık tarihine kadar belediyemize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Hatta yasa gereği zorunlu olarak işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir." ifadelerini kullandı.


Böcek, seçmelerden kısa süre sonra Mine Tüzel Tüfekçioğlu yönetiminde ilk yetişkin oyunuyla tiyatronun perdelerimizi açacağını bildirdi.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı
Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans! Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]