Antalya'da işten çıkartılan tiyatroculardan eylem

Antalya Büyükşehir Belediyesince sözleşmeleri feshedilen 48 tiyatro sanatçısı ve Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) Seyirci Platformu üyeleri, işten çıkartmalara tepki gösterdi.



Belediye önünde toplanan tiyatrocular işten çıkartmalara tepki gösterdi. AŞT Seyirci Platformu Sözcüsü Gökben Horozoğlu, 2015 yılında hazırlanan AŞT Yönetmeliği'nin meclis tarafından onaylandığını belirterek, "Lütfen bizler için çok değerli olan tiyatromuzu rahat bırakın. Herkes bildiği işi yapsın. İmza kampanyası başlattık, destek bekliyoruz" dedi.



Oyun ve turnelerinin çoğunun reddedildiğini kaydeden Sinem Korola ise, "5 yıldır makine gibi işleyen düzen sebepsiz ve gereksiz yere üretimden ve işleyişten yoksun bırakıldı. Bu sürecin devamında genel sanat yönetmeni ve şube müdürü usulsüz ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı. Hemen akabinde 48 sanat çalışanı yine farklı bahaneler sunularak işten çıkartıldı ve 24 oyunumuz oynanamaz hale getirtilip çöpe atıldı. Maddi sebepler gösterilerek tiyatronun faaliyetlerine ket vurulmuşken, bu oyunlar için harcanan yaklaşık 2.4 milyon liranın çöpe atılması yadsınamaz bir çelişkidir" dedi.



"Yönetmelik değiştirilmek isteniyor"



Atamaları eleştiren Korola, "İşten çıkarılmayan sanatçı arkadaşlarımız da oyun ve prova olmamasına rağmen sabah 8 akşam 5 mesaisinde zorunlu tutulmaktadır. Şimdiyse Sayıştay görüşü alınabilmiş ve birçok tiyatroya örnek olmuş tiyatroyu, sanatı siyasi erklerinden uzaklaştıran bağımsız ve özerk bir yapı sağlayan yönetmeliğimiz değiştirilmek isteniyor. Bu yönetmelik sanat çalışanlarına seçme ve seçilme hakkı, kendilerini yönetebilecekleri demokratik bir sistem sağlıyor. Şehir tiyatrosuna genel sanat yönetmeni olabilmek için aday olduğu günden geriye dönük 5 yıl kesintisiz çalışmış olmak gerekiyor. Tamamen demokratik bir seçimle sanat yönetmeni ve yönetim kurulu tiyatro emekçilerinin oylarıyla seçiliyor. Bu maddenin amacı tiyatronun işleyişini bilen, ekibi tanıyan, ekiple birlikte bir arada çalışma pratiğine ulaşmış ve en önemlisi tiyatroyu siyasi rövanşlardan ve günlük siyasetin oyuncağı olmaktan koruyan bir maddedir" diye konuştu.



"Mevcut yönetmelik liyakat anlayışına uygun"



Sanıldığı ve anlatıldığı gibi diktatör rejimi değil, aksine üretenin yönetmesini sağlayan bir madde olduğunun altını çizen Korola, "Yani liyakat anlayışına uygundur. Bu yönetmelik 2015 yılında şu anki belediye başkanının da olduğu mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş bir yönetmelik, bugün neden değiştirilmek istenmektedir. Sanat yönetmeni adaylık şartlarına sahip işten çıkarılan arkadaşlarımız dahil 20'ye yakın sanatçı varken, bu yönetmelik kişi bazlı olduğu iddia edilerek değiştirilmek isteniyor. Dolayısıyla sanatçıların seçme ve seçilme hakkına müdahale ediliyor ve tiyatronun başarısı linç edilmek isteniyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde liyakat ve demokrasi temelli anlayış yerine atama sistemi getirilerek siyasi rüzgarın inisiyatifine bırakılacaktır. Bu yönetmelik yönetim kurulunun kararı olmadan usulsüz bir şekilde meclise getirilip değiştirilmek isteniyor" dedi.



Korola, amaçlarının kişi veya gündelik çıkarları korumak değil bir sanat kurumunu ve sanatın özgürlüğünü korumak olduğunu belirtti. Siyasetin bu denli müdahil ve değişken olduğu, sanatın ve sanatçının özgür kalamadığı bir ortamda sürdürülebilir başarının mümkün olmadığına değinen Sinem Korola, "AŞT'nin demokratik yapısının korunmasını, siyasi erklerin sanat kurumumuzdan ellerini çekmesini, çıkarılan sanat çalışanlarının da kurumumuzdaki görevlerine iade edilmesini tüm sanat çalışanlarımız adına talep ediyor, Başkan Muhittin Böcek'in sağduyusuna güveniyoruz" dedi. - ANTALYA