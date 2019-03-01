Son Dakika Haberleri: Antalya'da İsveçli Turist Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da İsveçli Turist Evinde Ölü Bulundu

38 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.

Antalya'da İsveçli Turist Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.

Kestel Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan İsveç vatandaşı Erik Maths Sture'den haber alamayan bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

Hareketsiz halde bulunan Sture'nin öldüğü belirlendi.

Sture'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıza Esendemir'den Babasının Cenazesine Çelenk Gönderen İrem Derici'ye Sitem: Samimiyetsiz İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da İsveçli Turist Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]