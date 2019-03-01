Antalya'da İsveçli Turist Evinde Ölü Bulundu
38 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 64 yaşındaki İsveçli turist
evinde ölü bulundu. Kestel Mahallesi
'ndeki apartmanda yaşayan İsveç vatandaşı Erik Maths Sture'den haber alamayan bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.
Hareketsiz halde bulunan Sture'nin öldüğü belirlendi.
Sture'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA
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