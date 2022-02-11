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Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı

11.02.2022 18:04
Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı

Antalya'da bir dönerci işyerinde çıkan yangın büyük korku ve paniğe sebep oldu.

Antalya'da bir dönerci işyerinde çıkan yangın büyük korku ve paniğe sebep oldu. İşyerindeki tüplerin patlama ihtimaline karşı polis çok geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler çevre binalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesinde bulunan bir dönerci işyerinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, işyerindeki ve bina kaplamasındaki plastikler sebebiyle biranda büyüdü ve binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşım yarım saat aralıksız devam eden ve adeta alev alev yanan işyeri kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşyerindeki tüplerin patlama ihtimal sebebiyle polis yaklaşık 100 metre uzaktan güvenlik şeridi çekerken bölgeye kimse yaklaştırılmadı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken dönerci dükkanı ve asma katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Patlama, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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