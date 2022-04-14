Antalya'da işyerine kumar baskını - Son Dakika
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Antalya'da işyerine kumar baskını

14.04.2022 17:28
Antalya'da işyerine kumar baskını

Antalya'da 'kumar' oynatılan işyerine düzenlenen operasyonda 46 adet poker pulu, 52 adet iskambil kağıdı, 10 bin 800 TL ve 50 euro para ele geçirildi.

Antalya'da 'kumar' oynatılan işyerine düzenlenen operasyonda 46 adet poker pulu, 52 adet iskambil kağıdı, 10 bin 800 TL ve 50 euro para ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, dün ruhsatsız olarak çalışan bir iş yerinde 'kumar' oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde özel olarak dizayn edilmiş poker masası üzerinde kumar oynayan şahısların olduğu tespit edildi. Suç eşyası ve delili olma niteliği taşıyan 46 adet poker pulu, 52 adet iskambil kağıdı, 10 bin 800 TL ve 50 euro paraya el konuldu. İşletme sahibine 'kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. İş yerinin mühürlenmesi için gerekli işlemler yapıldı. - ANTALYA

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Türk Lirası, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da işyerine kumar baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da işyerine kumar baskını - Son Dakika
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