İş yerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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İş yerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı

03.05.2023 23:19
İş yerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da sabah iş yerini açmak için gelen kadının cansız bedeni bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise gözyaşlarını tutamadı.

Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1298 sokak üzerinde bulunan işyerinin 2'nci katında meydana gelen olayda işyerinin sahibi Gökşen Atikmen sabah kırtasiyeci dükkanını açmak için geldi.

Bir süre sonda ise komşuları kadının yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, yapılan ilk değerlendirmede kadının kalp krizi geçirerek düştüğü ve bu sırada başını çarptığı üzerinde duruluyor.

YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen kadının eşi Cem Atikmen ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı adamı yakınları sarılarak teselli etti.

İşte o anlardan kareler;

İşyerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı
İşyerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı
İşyerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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