Antalya'da, "İyi İnsan Hareketi İşbirliği" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, 'İyi İnsan Hareketi İşbirliği' protokolü imzalandı - Son Dakika

Antalya'da, "İyi İnsan Hareketi İşbirliği" protokolü imzalandı

10 dakika önce

Antalya Valiliği himayesinde, eğitim kurumlarıyla "İyi İnsan Hareketi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya'da,

Antalya Valiliği himayesinde, eğitim kurumlarıyla "İyi İnsan Hareketi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Münir Karaloğlu, toplantı salonundaki törende yaptığı konuşmada, milli eğitimin esas amacının, iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu, devletin de birinci görevinin bu olduğunu söyledi.

Sivil toplumun kamunun yaptığı işlere yardımcı olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Bu projede kamuyla sivil toplumun ve üniversitelerin güzel bir işbirliği olacak. İyi İnsan Hareketi Projesi'nin büyüyüp topluma, ülkeye ve bütün insanlığa mal olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'de çocukların temel probleminin karşılaştıkları değer farklılıkları olduğunu aktaran Karaloğlu, çocuğun evde başka, sınıfa başka bir değerle sosyal medyada ise bambaşka bir ortamla karşılaştığını aktardı.

İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Karakayalı ise projeyle beceri, bilinç, duygu, düşünme ve edep eğitimini almış, çevresine faydalı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Karakayalı, üç üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projeye paydaş olarak tam destek vereceğini, ilk etapta 9 okul 300 öğrenci, 30 öğretmen ve 300 veliyle pilot bir çalışma yapılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİA) Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ve İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Karakayalı protokolü imzaladı.

Antalya Valiliği, Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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