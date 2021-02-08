Antalya'nın İbradı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başlar Mahallesi Çimenli mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen H.Ç, E.T, S.D, H.Ç. ve R.S. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandıkları jeneratör, dedektör, gaz maskeleri, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika