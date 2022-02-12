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Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi - Son Dakika

Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi

12.02.2022 12:07
Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Unsurları, Kadriye mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan operasyonda M.C., R.C. ve M.C.'nin üzerinde 49 adet sikke, 12 adet takı, 23 adet figür, olmak üzere toplam 84 parça tarihi eser ele geçirildi. - ANTALYA

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi - Son Dakika


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