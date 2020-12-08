Antalya'da jandarma ekipleri bir haftada 185 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Antalya jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 185 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde jandarmanın sorumluluk bölgelerinde suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması için çalışmalar sürdürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş ekipleri bu dönemde 1900 olaya müdahale etti. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 4 tüfek, 2 tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigaralar ve 31 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 185 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.