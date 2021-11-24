Antalya'da jandarma ekipleri emekli öğretmenin bahçesini düzenleyip kömürünü taşıdı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri emekli öğretmenin bahçesini düzenleyip kömürlerini yerleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenalan Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Kadriye Özdemir'i ziyaret etti, Öğretmenler Günü'nü kutlayıp hediye verdi.

Anne ve babasıyla yaşayan Özdemir'in bahçesini düzenleyen ekipler, kömürleri el arabasıyla odunluğa taşıdı.

Özdemir, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyaretinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Askerlere teşekkür eden Özdemir, "Bu mutlu günümde beni ihya ettiler. Var olsunlar, vatan hizmetlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Emekli olduktan sonra torununu büyüttüğünü belirten Özdemir, "Şimdiki görevim anneme ve babama bakmak. Babam 96, annem 93 yaşında. Memleket özlemi çekmemeleri için burada doğayla baş başa yaşıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, hiç unutmadığı ve internet üzerinden sık sık görüştüğü öğrencilerini iyi yerlerde görmekten gurur duyduğunu ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul ve ortaokulları da ziyaret etti, öğretmenlere çiçek verdi.