Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

29.08.2022 18:02
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'nde yaşayan K.K'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada, 235 gram eroin, 148 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile 2 tarihi eser niteliği olduğu tespit edilen tablet ele geçirildi.

Manavgat'ta ise Ilıca Mahallesi'nde F.Y, S.G, M.U ve Y.K'yi içinde bulundukları araçta uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı.

Aramada, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Her iki soruşturmanın şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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