Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı

28.07.2022 12:27

Antalya'da jandarma karakoluna giderek Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi sahte arama kararıyla İnterpol tarafından aranan bir kişinin evinde arama ve gözaltı yapılması talebinde bulundu.

Antalya'da jandarma karakoluna giderek Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi sahte arama kararıyla İnterpol tarafından aranan bir kişinin evinde arama ve gözaltı yapılması talebinde bulundu. Yapılan incelemelerde MİT mensubu olmadığı anlaşılan 5 kişi sahte kimlikle girdikleri karakolda gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ikamet eden Estonya uyruklu O.R.'nin adresine öğle saatlerinde giden 5 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttı. O.R.'ye MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi İnterpol tarafından aranan eşinin bir saat içerisinden gelmesini, gelmemesi halinde eve jandarma ile gelip arama yapacaklarını ve kendisini gözaltına alacaklarını söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olarak tanıttı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.'nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Yapılan incelemelerde şahısların MİT'çi olmadıkları ortaya çıktı

Mahmutlar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda yaptıkları incelemelerde şahısların ibraz ettiği MİT kimliği ve arama kararının sahte olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri sahte MİT kimliği ile karakola giren C.T., T.A., İ.Y., Ş.T. ve M.D.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde M.D.Ç.'nin Antalya Barosuna kayıtlı avukat olduğu, C.T.'nin 30'a yakın suç kaydının bulunduğu ancak aranma kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İnterpol tarafından aranan H.R, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mavi bültenle arandığı belirlendi. H.R, işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma karakoluna giderek MİT'çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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