Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir personel yaralandı.

Antalya'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir personel yaralandı.


Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel Serdar Kaçaroğlu, kullandığı 07 JAA 102 plakalı motosikletle seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'nda, yayaya yol vermek için durdu.

Bu sırada başka bir jandarma personeli olan Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet, Kaçaroğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Özvuran, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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