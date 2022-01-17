Antalya'da jandarma personeli otizmli çocuklara mont dağıttı - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otizmli çocuklara mont yardımında bulundu.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki otizmli çocukları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi paydaşlığında gerçekleşen ziyarette çocuklara mont dağıtıldı.

Otizmli çocuklar ve aileleriyle el basma etkinliği de gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığına ait deniz bot aracına bindirilerek keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.