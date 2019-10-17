Son Dakika Haberleri: Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye...
Son Dakika Güncel Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye...

Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye...

22 dakika önce

Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye..., System.String[]

Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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