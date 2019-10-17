Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye...
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Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
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