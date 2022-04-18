Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı

18.04.2022 09:55
Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurdukları şüpheli bir otomobilden yola çıkan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheliyi yakaladı.

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurdukları şüpheli bir otomobilden yola çıkan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksu Topallı yol kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada; 4 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet pipetli gong aparatı, 5 adet payp diye adlandırılan aparat ele geçirildi. Otomobildeki D.Ö., M.U.,K.B. ve E.S. gözaltına alındı. Soruşturmasına devam eden ekipler E.S'nin uyuşturucu maddeyi Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesinde F.P'den aldığını belirledi. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube, köpek timi ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 9.61 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 2.77 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 bin 594 TL, 20 Pound,10 Euro, 1 adet hassas terazi, siyah renkli kabze ve namlu tertibatı, metalik gri renkli kabze, tetik ve namlu tertibatı,mat siyah renkli kabze, metal siyah renkli üst kapak, 1 adet şarjör, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet zarar görmüş namlu, iğne tertibatı, siyah renkli üst kapak ele geçirildi. Ayrıca koruma kanuna muhalefetten F.P'ye 11 bin TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 5 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı

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Son dakika 3. sayfa: Yakalama kararı bulunan şüpheli jandarmaya takıldı Son dakika 3. sayfa: Yakalama kararı bulunan şüpheli jandarmaya takıldı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da jandarma uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor: 5 gözaltı - Son Dakika
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