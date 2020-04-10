Antalya'da jandarma ve emniyetten havadan denetim - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, jandarma ve emniyet ekipleri şehir girişinde yapılan uygulama noktalarında, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Antalya Jandarma Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yeni tip koronavirüs salgını önleme çalışmaları kapsamında şehir giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Helikoptere binmeden önce pilotlar ve personelin ateşi ölçüldü. Güvenlik güçleri helikopterle ilk olarak Döşemealtı ilçesindeki Selimiye yol kontrol noktasını, daha sonra Manavgat ilçesindeki Taşağıl ve Hacıobası yol kontrol noktalarını denetledi. Ekipler, ara yollardan kaçak giriş çıkışı engellemek amacıyla havadan denetim yaptı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin, uygulama noktalarında 3 Nisan tarihinden itibaren 2 bin 445 otomobili denetleyerek kente almadığı öğrenildi.

Denetimlere katılan Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Gizem Ayşegül Alanur, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılı dolayısıyla helikopterli denetime katılan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül'e çiçek takdim etti.