Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi - Son Dakika
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Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi

09.04.2022 12:59
Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi

Antalya'da huzur ve güven uygulaması çerçevesinde denetim yapan jandarma ekipleri,9 bin 443 şahsı sorguladı, aranma kaydı bulunan 11 şüpheliyi yakaladı.

Antalya'da huzur ve güven uygulaması çerçevesinde denetim yapan jandarma ekipleri,9 bin 443 şahsı sorguladı, aranma kaydı bulunan 11 şüpheliyi yakaladı. 4 şahsa kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında, jandarma belirli saat aralıklarında 425 personelin katılımı ile toplam 631 iş yeri kontrolü yaptı. Uygulamada 9 bin 443 şahıs sorgulanırken, aranma kaydı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyerinde, 1 şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan 500 TL'ye el konulurken 4 şahsa kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. 2 işyerine Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten 14 bin 562 TL idari parası cezası kesildi, toplam 21 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi
Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi

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Türk Lirası, Jandarma, Antalya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi - Son Dakika


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