Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine genel trafik ve pandemi kuralları hakkında seminer verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi, Belenobası İlk ve Orta Okulunda bugün sabah saatlerinde 44 öğrenciye; karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hususunda seminer verdi. Ayrıca okula ait 5 servis aracı kontrol edildi. - ANTALYA