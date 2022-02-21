Üye Girişi
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri - Son Dakika

Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri

21.02.2022 11:35
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine genel trafik ve pandemi kuralları hakkında seminer verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine genel trafik ve pandemi kuralları hakkında seminer verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi, Belenobası İlk ve Orta Okulunda bugün sabah saatlerinde 44 öğrenciye; karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hususunda seminer verdi. Ayrıca okula ait 5 servis aracı kontrol edildi. - ANTALYA

Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri

YORUMLAR
500
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri Ağaç katliamında kesilen ağaçları taşıyan kamyon önce güvenlik kameralarına sonra jandarmaya yakalandı Ağaç katliamında kesilen ağaçları taşıyan kamyon önce güvenlik kameralarına sonra jandarmaya yakalandı Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor

Belenobası, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşındı! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement