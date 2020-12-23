Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2) - Son Dakika

Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
23.12.2020 17:56
3 KARDEŞ TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
3 KARDEŞ TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu ve Cuma Aşıkoğlu kardeşler, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, Necdet Ş. ve Mehmet D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika Dev maç öncesi F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu 22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı