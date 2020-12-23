Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2) - Son Dakika

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu ve Cuma Aşıkoğlu kardeşler, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, Necdet Ş. ve Mehmet D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.