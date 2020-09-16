Antalya'da jandarmadan, servis şoförlerine Kovid-19 eğitimi - Son Dakika

Antalya'da jandarmadan, servis şoförlerine Kovid-19 eğitimi
Kumluca ilçesinde jandarma ekibi, servis şoförlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim verdi.
Kumluca ilçesinde jandarma ekibi, servis şoförlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim verdi.
Kumluca Sultan Alparslan İlkokulu'nda, 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi'nde taşımalı hizmet verecek servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.
İlçe Jandarma Trafik timleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle 65 şoföre, salgın nedeniyle araç içerisinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının nasıl uygulanacağını anlattı.
Son Dakika Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor