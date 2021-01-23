Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

23.01.2021 19:09
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Alanya ve Manavgat'ta izini sürdükleri 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerin daha önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.E., S.Ş., N.V. ve E.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, jandarma ekipleri adresleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Alanya'da 23, Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİŞüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, diğer 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika
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