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Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın - Son Dakika

Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın

12.02.2022 14:33
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın

Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda sera içinde 67 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda sera içinde 67 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Konyaaltı İstihbarat Kısmı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Duraliler Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde imal edip, satışa sunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından A.G'nin ikametine ve eklentilerine baskın yapıldı. Aramalarda, 30 metrekare genişliğinde skunk yetiştirme serası, 67 kök skunk bitkisi, 2 paket halinde 10 gram skunk maddesi, 10 gram skunk tohumu ele geçirildi. A.G, gözaltın alınırken, operasyon anında evde bulunan E.Ç'ye de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın - Son Dakika
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