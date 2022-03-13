Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

13.03.2022 21:14
Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat Çayyazı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından dün icra edilen devriye faaliyeti esnasında; A.K. isimli şahsın yol kenarında park halinde bulunan araç içinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Manavgat Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek arama kararı alındı. Araçta yapılan aramada 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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