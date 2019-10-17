Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)
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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesinde, saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitiminde 4 askeri personel, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Durumun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan 4 personel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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