KANALDA KABLO ÇALARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Antalya'da kablo çalmak için yeraltı kanalına giren kimliği belirsiz kişi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Ekipler, yeraltı kanalında 100 metre ilerledikten sonra cesede ulaşıp, çıkartabildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde yaşandı. Yeraltı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin kanalda hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firmasına bağlı personel sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirsiz erkeğin, kablo çalarken akıma kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni, ekiplerin uzun uğraşı sonucu bulunduğu yerden 100 metre uzakıktan çıkartıldı. Cansız bedenin bulunduğu yerde yapılan incelemede, pense, maket bıçağı ve bakır kablo parçaları bulundu.

Bölgede 6 aydır elektrik kesintileri yaşandığını belirten Enes Demiralp, "Sürekli kabloları çalıyorlardı. Bu yüzden hep mağdur oluyoruz" dedi. (DHA)