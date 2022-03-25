Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

25.03.2022 14:28
Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait kabloların çalındığı ve mala zarara verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, E.Ç, A.E. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

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Türkiye Elektrik Dağıtım, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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