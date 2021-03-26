Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
26.03.2021 16:27
Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikışla Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 9 parça haberleşme enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki çalışmaların ardından olayın şüphelisi olarak tespit edilen M.S. ve İ.Ü'yü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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