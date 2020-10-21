Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde haberleşme enerji nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Korkuteli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Bayatbademleri Mahallesi'nde 1170 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından tespit edilen hırsızlıkta kullanılan araçtan yola çıkan ekipler, 6 şüpheliyi Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.