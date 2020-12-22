Antalya'da kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebiz Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirlediği M.H.Y. (34) O.B. (35) ve Z.K'yi (26) gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.