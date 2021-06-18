Antalya'da kaçak avlanan 2 kişiye 33 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 33 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Güllük Dağı Termessos Şefliği ekipleri, araştırma için yerleştirdikleri fotokapanların yaptığı kayıtlardan, kaçak av yapan 2 kişiyi tespit etti.

Kimlikleri belirlenen ve yaban keçisi vurdukları anlaşılan bu kişilere toplam 33 bin lira ceza verildi.

Avcıların tüfeklerine de el konuldu.