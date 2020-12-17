Kaçak ava 12 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak ava 12 bin lira ceza

17.12.2020 16:55
Kaçak ava 12 bin lira ceza, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Geyran Yaylası mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi. Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 12 bin lira ceza verildi. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konulduğu bildirildi. - ANTALYA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaçak ava 12 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
17:40
Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı         
17:07
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada! 240 bin lira ceza kesildi Eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada! 240 bin lira ceza kesildi         
16:01
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 17:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak ava 12 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei