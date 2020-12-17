Kaçak ava 12 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Geyran Yaylası mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi. Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 12 bin lira ceza verildi. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konulduğu bildirildi. - ANTALYA