Antalya'da kaçak avlanmaya ceza - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye toplam 8 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Kavarcık Mevkisinde 2 kişinin kaçak avlanmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen bölgede 2 kişi yakaladı. Avcılık belgeleri bulunmayan 2 kişinin av tüfeklerine el konuldu.
Kaçak av yapmaya çalışan kişilere toplam 8 bin lira idari ceza uygulandı.
- Kaynak: AA
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