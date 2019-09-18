Antalya'da kaçak cep telefonu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak getirilen 72 tuşlu cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye İstanbul ve yurt dışından kargoyla kaçak cep telefonu ve aksesuarların geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, iki kargo firmasından 72 tuşlu cep telefonu ile çok sayıda aksesuara el konuldu.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.