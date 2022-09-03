Kıbrıs diye Antalya'ya bırakılan Suriyeli göçmenler, şambrelleriyle kıyıya ulaştıktan sonra yakalandı - Son Dakika
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Kıbrıs diye Antalya'ya bırakılan Suriyeli göçmenler, şambrelleriyle kıyıya ulaştıktan sonra yakalandı

03.09.2022 10:31

Yasa dışı yollarla Kıbrıs'a bırakılmak üzere tekneye bindirilen Suriye uyruklu 15 göçmen, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi kıyılarına bırakması sonucu polis tarafından yakalandı.

Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili'nde bugün saat 05.00 sıralarında, bir grubun, şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan kişiyi fark etti. Bu kişi, polis tarafından sahile çıkarıldı.

Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan göçmenler şambrelleriyle yakalandı

2 SAAT BOYUNCA DENİZDE KALMIŞ

Polise, beraberindeki 14 kişiyle Kıbrıs'a gitmek için yola çıktıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrel verdiğini ve 2 saat denizde kaldığını belirten Suriye uyruklu kaçak göçmen, hastaneye kaldırıldı.Polis sahilde yaptığı aramada şambreller belirledi.

Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan göçmenler şambrelleriyle yakalandı

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis de ilçede göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 14 göçmeni Pazarcı Mahallesi Karadağ mevkisinde yakaladı.

Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan göçmenler şambrelleriyle yakalandı

Suriyeli kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Suriye, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs diye Antalya'ya bırakılan Suriyeli göçmenler, şambrelleriyle kıyıya ulaştıktan sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs diye Antalya'ya bırakılan Suriyeli göçmenler, şambrelleriyle kıyıya ulaştıktan sonra yakalandı - Son Dakika
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