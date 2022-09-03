KIBRIS DİYE GAZİPAŞA AÇIKLARINA BIRAKILAN, ŞAMBRELLE YÜZÜP KIYIYA ÇIKAN 15 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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KIBRIS DİYE GAZİPAŞA AÇIKLARINA BIRAKILAN, ŞAMBRELLE YÜZÜP KIYIYA ÇIKAN 15 GÖÇMEN YAKALANDI

03.09.2022 10:56
KIBRIS DİYE GAZİPAŞA AÇIKLARINA BIRAKILAN, ŞAMBRELLE YÜZÜP KIYIYA ÇIKAN 15 GÖÇMEN YAKALANDI

ANTALYA'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaptanının Kıbrıs'a geldiklerini belirterek Gazipaşa ilçesi kıyılarına bıraktığı Suriye uyruklu 15 kişi şambrelle yüzerek kıyıya ulaştıktan sonra polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaptanının Kıbrıs'a geldiklerini belirterek Gazipaşa ilçesi kıyılarına bıraktığı Suriye uyruklu 15 kişi şambrelle yüzerek kıyıya ulaştıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili'nde bugün saat 05.00 sıralarında, bir grubun, şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan kişiyi fark etti. Bu kişi, polis tarafından sahile çıkarıldı. Polise, beraberindeki 14 kişiyle Kıbrıs'a gitmek için yola çıktıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrel verdiğini ve 2 saat denizde kaldığını belirten Suriye uyruklu kaçak göçmen, hastaneye kaldırıldı.

Polis sahilde yaptığı aramada şambreller belirledi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis de ilçede göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 14 göçmeni Pazarcı Mahallesi Karadağ mevkisinde yakaladı. Suriyeli kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YORUMLAR
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Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan, şambrelle yüzüp kıyıya çıkan 15 göçmen yakalandı Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan, şambrelle yüzüp kıyıya çıkan 15 göçmen yakalandı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Karaismailoğlu'nu kabul etti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Karaismailoğlu'nu kabul etti
Kaynak: DHA

Gazipaşa, Suriye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIBRIS DİYE GAZİPAŞA AÇIKLARINA BIRAKILAN, ŞAMBRELLE YÜZÜP KIYIYA ÇIKAN 15 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIBRIS DİYE GAZİPAŞA AÇIKLARINA BIRAKILAN, ŞAMBRELLE YÜZÜP KIYIYA ÇIKAN 15 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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