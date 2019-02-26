Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak İçki Ele Geçirildi

27 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kaçak/sahte içki operasyonu yapıldı. Muratpaşa ilçesinde bir iş yeri, 3 depo ve 1 araç ile Kepez ilçesinde 3 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada bin 79 şişe kaçak viski, 3 bin 303 şişe kaçak votka, 498 şişe kaçak şarap olmak üzere toplam 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içkileri piyasaya dağıttığı tespit edilen A.D, E.Y. ve A.U. isimli şahıslardan E.Y. tutuklandı. A.D. ve A.U. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Kepez, Muratpaşa, Antalya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:20:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kaçak İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]