Antalya'da kaçak içki operasyonu
28 dakika önce
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 122 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:05 Kaynak: AA
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 122 şişe kaçak içki ele geçirildi. Atatürk Caddesi
'ndeki bir büfede kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince iş yerinde ve park helindeki araçta arama yapıldı.
Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 122 şişe içki ele geçirildi, iş yeri sahibi S.D. ile araç sahibi A.C. gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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