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Antalya'da kaçak içki operasyonu

31 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 165 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Antalya'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 165 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Side Mahallesi'nde TAPDK belgesi olmayan M.T'ye ait bir iş yerinde, gümrük kaçağı alkollü içki satışı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

İş yerinin deposunda yapılan aramada, çeşitli markalarda 165 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

TAPDK belgesi olmadan içki satmaktan 13 bin 10 lira idari para cezasına çarptırılan M.T. hakkında, "5607 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan da adli işlem yapıldı.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, TAPDK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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