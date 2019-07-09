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Antalya'da kaçak ilaç operasyonu

1 saat önce

ANTALYA'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kaçak ilaç operasyonu, System.String[]
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
ANTALYA'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eczaneler dışında satışı yasak olan, vücut geliştirme amaçlı kullanılan ilaçların yurt dışından kaçak yollarla getirilip internet üzerinden satışının yapıldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesindeki iş yeri ile depoya operasyon düzenleyen ekipler, 500 bin kaçak ilaç ile 10 bin civarında boş ilaç kutusu ve etiketi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.M.Y, Ç,Y. ve E.C.U. hakkında işlem başlatıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
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