Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Tekke Mahallesi ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan operasyonda M.A.Ç, Ş.Ç. ve M.O. altın aramada kullanılan 1 metal arama dedektörü, ekipmanları, tahta ve keser kullanırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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