Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese giden jandarma ekibi, yanlarında suçta kullanıldığı tespit edilen balyoz, kazma, manivela demir ile 3 kürek bulunan S.İ, N.Y. ve S.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 10 bin 407 lira para cezası uygulandı.

Son Dakika

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı

Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum

Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu

"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı

"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız