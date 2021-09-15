Antalya'da kaçak kazı yapan 2 şüphelinden biri yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüphelinden biri gözaltına alındı.

Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kuyucak Mahallesi Baharcık yaylası mevkisinde M.Ü. ve O.Ü'nün izinsiz kazı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla M.Ü, gözaltına alındı.

Bölgeden kaçan ve bir hastanede hemşir olarak görev yapan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.